Van vakantiefilms tot The Beatles op de ski's, oude filmbeelden perfect bewerkt voor het nageslacht

BREDA - Een vakantiefilmpje van Zwitserland uit de jaren '70, de lancering van de Challenger waarbij de Space Shuttle in brand vloog tot en met The Beatles op ski's.

Dat is slechts een greep uit de filmpjes die de afgelopen tijd door de samenwerkende Bredase bedrijven Familiefabriek en Filmkapitaal zijn gescand en bewerkt. "Oud filmmateriaal wordt zo perfect bewaard voor de komende generaties", zegt Leon Joanknecht van de Filmfabriek die de scanner ontwikkelde.

Het gescande filmmateriaal komt vervolgens op de tafel terecht van het bedrijf Filmkapitaal. "We maken het oude filmmateriaal geschikt voor archieven, onderzoeken of specialistische websites. Maar ook privéfilms waarderen we op", vertelt Bas Bakker van Filmkapitaal.

De gescande beelden krijgen bij de nabewerking nog een kwaliteitsimpuls. Bakker: "We kunnen de beelden verscherpen, de korrels verminderen en bijvoorbeeld gevelborden zelfs leesbaar maken. Krassen in oude films vullen we op met vloeistof zodat je geen strepen meer in het beeld hebt."