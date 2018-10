Smaakvol en voedzaam eten voor iedereen, zeker als het aan Seven Steps to Heaven ligt

EINDHOVEN - Seven Steps to Heaven heeft maar één doel: Smaakvol en voedzaam eten voor iedereen. En dat wil het bedrijf bereiken door middel van Indoor Farming. Dit concept voor het kweken van groenten en fruit kan overal ter wereld worden ingezet

Na vijftien jaar experimenteren met Indoor Farming zijn inmiddels de eerste vijf toolboxen – de ruimte waarin de gewassen worden gekweekt – ontwikkeld. Het principe van Indoor Farming is een afgesloten teeltruimte van ongeveer 150 vierkante meter waarin de planten worden gekweekt onder paars led-licht en met een constante luchtstroom.









De kweek van de planten, groenten en fruit vindt dus steeds onder gelijke omstandigheden plaats. Qua luchtvochtigheid is slechts één emmer water per dag nodig, negentig procent wordt weer teruggewonnen. “Door deze omstandigheden krijgen de gewassen een betere smaak en nog meer voedingswaarden. Ook gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen omdat het een gesloten systeem is. Het is een nieuwe manier van voedsel produceren om de hoek”, zegt Gertjan Meeuws uit Eindhoven in het tv-programma Booming Brabant. Meeuws is de grondlegger van Indoor Farming.





Meeuws is vast van plan om zijn systeem wereldwijd te gaan verkopen. Meeuws: “Omgerekend heb je met Indoor Farming een vierkante meter nodig om de dagelijkse behoefte (200 gram) aan vers producten voor één persoon te produceren.” De Eindhovenaar droomt ervan om op deze manier over twintig of dertig jaar ongeveer tien miljard mensen te kunnen voeden. "Omgerekend zou twee keer de oppervlakte van Brabant al voldoende kweekruimte zijn. En dan kun je nog omhoog."

De omstandigheden zijn in de gesloten ruimte overal hetzelfde, dus maakt het niet uit waar de Indoor Farmingsystemen staan. "In elk land of stad is het mogelijk. Het liefst zo dicht mogelijk bij de consument. Bovendien is het eenvoudig aan te passen aan de plaatselijke behoefte of voedselpatronen”, besluit Meeuws. Zowel in de Eindhovense horeca als Afrika en het Midden-Oosten is al warme belangstelling voor Indoor Farming.