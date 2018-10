Avans koppelt student Verpleegkunde aan patiënt om het vak 'in het echt' te leren kennen

BREDA - Het is een bekend probleem: de zorgsector kampt met een personeelstekort. Er werken al meer dan één miljoen mensen in de zorg, verdeeld over verschillende beroepen en sectoren. Avans Hogeschool in Breda werkt hard aan oplossingen, onder meer door samenwerking met zorginstanties, nieuwe studies en ketenstages.

“De zorgsector is een fantastische sector om in te werken”, stelt Hedzer Schotsman, directeur van de Academie voor de Gezondheidszorg bij Avans Hogeschool. In het tv-programma Booming Brabant legt hij uit hoe Avans de komende jaren voldoende studenten klaarstoomt om in de zorgsector aan de slag te gaan.

Avans wil inspelen op de veranderingen in de zorg. Schotsman: “Mensen worden ouder en wonen langer zelfstandig. Er is meer technologie waardoor dat ook mogelijk is. Dat vraagt om een andere soort zorg, soms op andere plekken. Vroeger was bijvoorbeeld de gemiddelde opnameduur in een ziekenhuis twaalf dagen, nu zijn dat er nog drie."

Ketenstage

In het afgelopen studiejaar leidde Avans Hogeschool 20 procent meer verpleegkundigen op. “Samenwerken is het medicijn. Door samenwerking met zorginstanties hebben we veel meer stageplekken weten te creëren. Daardoor hebben we de studentenstop voor zorgstudies kunnen laten vallen", vertelt Schotsman. “Aan de andere kant bieden we ook nieuwe tweejarige opleidingen aan op het snijvlak van zorg en technologie.”

De intensieve samenwerking met zorginstellingen leverde ook de zogeheten ketenstage op. Schotsman: “Daardoor kunnen we de zorgprofessional van de toekomst opleiden. Tijdens zo'n stage loopt een student samen met een patiënt het hele zorgtraject door: van het ziekenhuis tot en met de thuiszorg. De verpleegkundige in opleiding doorloopt samen met de cliënt de verschillende stappen in de zorg en leert zo het vak in de breedte kennen.”