Van verwarmingsmonteur tot gymdocent: deze mannen nemen het vanavond op tegen Feyenoord

GEMERT - De amateurs van VV Gemert staan donderdagavond in het stadion van Helmond Sport tegenover Feyenoord. De selectie van Gemert herbergt verschillende beroepen. Van magazijnmedewerkers en een verwarmingsmonteur tot een gymdocent en twee studenten. De amateurs gaan voor een stunt: “Wij hebben niets te verliezen, Feyenoord alles.”

Gemert-aanvaller Ralf Kempers is in het dagelijkse leven verwarmingsmonteur, maar vandaag heeft hij vrij genomen. “Dat ging ook gewoon makkelijk”, zegt Kempers. “Want ze weten dat ik een belangrijke wedstrijd heb vandaag. Het is niet zo dat ik me ga voorbereiden vandaag op de wedstrijd. Het is gewoon fijn dat ik nu sowieso op tijd kom.”

Verwarming

Als verwarmingsmonteur had Ralf de oude kleedkamer-truc uit kunnen halen: de verwarming zo hoog zetten, dat de Feyenoord-spelers al zwetend binnen komen. “Dat zou wel een goede optie zijn geweest op ons eigen sportpark”, lacht Ralf. “Maar ik denk niet dat wij veel eerder in het stadion zijn dan Feyenoord. Misschien dat ik nog wat collega’s bel, die kunnen vast wel even langs gaan.”

De doelman van VV Gemert, is Bono Barten. De 22-jarige Bono, is nog student en studeert in Nijmegen voor gymdocent. De goalie noemt het een droom om tegen Feyenoord te spelen en ook zijn mede-studenten zijn jaloers op hem. “Zij vinden het natuurlijk ook mooi dat ik de wedstrijd ga spelen. Ze wilden graag komen kijken, maar het is net te ver van Nijmegen naar Helmond. Maar ze zullen zeker voor televisie gaan kijken.”

Visnet

De verwachting is dat de Hoofdklasser het ontzettend moeilijk gaat krijgen tegen de Rotterdammers, maar Bono is niet van plan veel ballen uit het netje te pakken. “Ik laat mijn visnetje thuis. Ik hoop niet dat ik vaak de bal uit het net moet halen. Hoe ik ze ga tegenhouden? Dat is een goeie, dat zal lastig worden”, lacht de doelman.

OVERZICHT BEROEPEN SPELERS VV GEMERT

Doelman: Bono Barten - student

Verdediger: Kees Brugmans - verkoper - binnen- en buitendienst

Verdediger: Lars Teuben - politieopleiding

Verdediger: Jori Vermeulen - gymleraar

Verdediger: Bram Jacobs - werkzaam bij Gemeente Reusel

Verdediger: Erwin vd Broek - accountmanager

Middenvelder: Jasper Lalisang - fysio

Middenvelder: Willem den Dekker - student

Middenvelder: Dennis Groen - magazijnmedewerker

Middenvelder: Balder van Osch - sportinstructeur

Middenvelder: Jens Leijten - managing recruitment consultant sales

Aanvaller: Sander Vereijken - student

Aanvaller: Ralf Kemper - verwarmingsmonteur

Aanvaller: Thijs van Pol - fysio

Aanvaller: Youri van Brussel - magazijnmedewerker en jeugdtrainer PSV

De 22-jarige student kan vandaag niet al zijn colleges volgen. "Ik heb tot het begin van de middag les en daarna ga ik richting Gemert. Dan mis ik nog wel twee uur atletiek, maar ik moet op tijd zijn voor deze wedstrijd. Ik hoop natuurlijk dat ik mag beginnen, daar ga ik eigenlijk wel vanuit.” Ralf Kempers moet de verdediging van Feyenoord het lastig gaan maken vanavond. “Ik ben een aanvaller die graag de diepte acht er de verdediging zoek. Ik hoop het de verdedigers van Feyenoord moeilijk te maken. Maar laten we eerlijk zijn: het kwaliteitsverschil is wel heel groot. Gelukkig ligt de druk volledig bij hen. Zij moeten, wij niet.”