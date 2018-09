'Waar is het geld van Pröpper gebleven'? Kritische supporters voelen PSV aan de tand over de clubkas

EINDHOVEN - Geen vuiltje aan de lucht bij de presentatie van de jaarcijfers van PSV vandaag. Tien kritische supporters mochten de directie aan de tand voelen over de financiële handel en wandel van de club. De enige zorg lijkt een nieuwe hoofdsponsor als na dit seizoen Energie Direct van de voorkant van het shirt verdwijnt. Voor het zevende seizoen op rij boekte PSV financieel winst, al is het een bescheiden bedrag van twee ton.

Verstokt PSV-fan Monique Dielemans was door de directie van PSV uitgenodigd omdat ze zich op twitter kritisch had uitgelaten over het transfergeld van Davy Pröpper. Monique is al sinds 1984 supporter van de club en ze wilde graag weten waar al dat geld van de transfer was gebleven.

Tijdens de presentatie kreeg ze daar antwoord op. Het transfergeld van Pröpper werd namelijk gebruikt om het mislopen van Europees voetbal, vorig seizoen, financieel te compenseren. Ook de opbrengst uit de verkoop van Andrés Guardado en Jetro Willems werd hieraan besteed.

Daartegenover stond wel de komst van Hirving Lozano, Maximiliano Romero en Derrick Luckassen. PSV verwacht over het boekjaar 2018/2019 een grotere winst, aangezien ze dit seizoen in de Champions League meedoen. Bovendien werden verdedigers Santiago Arias en Joshua Brenet verkocht.

Hoofdsponsor

Kevin Klein staat al sinds zijn zesde op de tribunes van PSV. Hij is geen rekenwonder en had dan ook moeite met het doorgronden van de eindeloze brei cijfers in het jaarverslag. Kevin maakt zich het meest zorgen over de nieuwe hoofdsponsor van PSV. Aan het einde van dit seizoen verdwijnt 'Energie Direct' van de voorkant naar de achterkant shirt van PSV.

Kevin zou het liefst zien dat de naam van Philips weer terugkeert op de borst van zijn helden. "PSV is Philps", zegt Kevin. "Dat hoort gewoon op het shirt, maar dan moeten ze dat wel willen."

Welke sponsor volgend seizoen op de voorzijde van het tenue van PSV verschijnt, is volgens directeur Toon Gerbrands nog niet duidelijk. Wel dat de onderhandelingen met bedrijven in binnen- en buitenland in volle gang zijn. "We hopen in februari die gesprekken af te ronden en een nieuwe hoofdsponsor te kunnen presenteren, want er moeten nieuwe shirts komen en alles moet aangepast worden", aldus Gerbrands.