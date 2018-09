Koen is ziek maar wandelt veertig kilometer per dag voor kankeronderzoek: 'Nu doe ik iets terug'

TILBURG - Iedereen kent wel iemand met kanker en daar moet verandering in komen. Met deze gedachten lopen ruim dertig Brabanders de komende dagen veertig kilometer per dag. Met deze Walk to fight Cancer willen ze zoveel mogelijk geld op halen voor kankeronderzoek.

Tussen al die wandelaars loopt Koen van Halder. De 43-jarige Tilburger is zelf ziek. Hij heeft de ziekte van Kahler, dat is een vorm van beenmergkanker. "Die ziekte is nu nog ongeneeslijk maar bij mij hebben de artsen het stabiel gekregen. Ik voel me goed genoeg om mee te lopen."



Iets terugdoen

De afgelopen tien maanden waren zwaar voor Koen. Hij onderging een zware behandeling tegen de kanker. "Nu ik mee kan lopen, heb ik het gevoel dat ik iets terug kan doen voor het kankeronderzoek." Het wandelen is pittig maar volgens Koen sleept iedereen elkaar er goed doorheen. "Voordat we begonnen, ken je niemand maar tijdens het lopen leer je elkaar heel snel kennen. De gesprekken tijdens het wandelen gaan toch wat dieper dan normaal."

Bestraling en chemo

Donderdag lopen de wandelaars vanuit het centrum van Tilburg naar Gilze. Met een omweg natuurlijk want de afstand moet wel veertig kilometer zijn. De eerste rustpauze is na veertien kilometer. Vrijwel iedereen heeft dan nog een lach op zijn gezicht maar hier en daar moeten de voetjes wel even rusten.

Zo ook die van Marc Duijzer. "Ik had in mijn directe omgeving nooit te maken met kanker, tot afgelopen jaar", vertelt hij. "Mijn tante overleed aan de ziekte en één van mijn beste vrienden werd getroffen door kanker. Nu weet ik ook pas wat voor een impact zo'n behandeling met bestraling en chemo heeft."

Ondertussen gaat het weer goed met Marc zijn vriend. "Het was heel heftig om als vriend hier naast te staan. Want je kunt niets doen en het proces dat hij door heeft moeten maken, is echt lood- en loodzwaar". De gedachten aan die periode zorgen ervoor dat Marc door blijft lopen. "Je geeft gewoon niet op. Want wij hebben misschien pijn in onze voeten maar dat staat niet in verhouding met wat mensen met kanker mee moeten maken. Dus je loopt gewoon door."

Doel

Het doel voor deze Walk to fight cancer was om meer dan 100.000 euro op te halen. Dat doel is al lang en breed bereikt en dus is er een nieuw doel: 125.000 euro. Zaterdag finisht de groep in Den Bosch en weten ze of het doel is bereikt. Voor volgend jaar is er ook al een doel. Dan hoopt de organisatie dat er niet alleen in Brabant gewandeld wordt om geld op te halen maar dat er vanuit meer steden mensen gaan starten.