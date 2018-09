Verstandelijk beperkte Meike en Bieke maken mega cake: 'Dit geeft zelfvertrouwen'

BREDA - Ruim dertig eieren en kilo's wortels en suiker waren ervoor nodig. Meike en Bieke sloofden zich donderdagmiddag uit om een zo groot mogelijke cake te bakken. Het eerste stukje is voor de Bredase burgemeester Paul Depla.

Met uiterste precisie gaan de twee dames aan het werk. Dat ook de burgemeester vrijdag een vorkje mee gaat prikken, zorgt voor extra druk. "Dat vind ik echt heel leuk, maar ook heel erg spannend", vertelt gelegenheidsbakker Meike Oomen (25) uit Zundert, terwijl ze het beslag nog eens extra klopt.



De twee dames zijn allebei licht verstandelijk beperkt. Toch werken ze gewoon in een lunchroom in Ulvenhout: De Uitdaging. De zaak viert vrijdag haar tienjarig bestaan. En dus was er een wel heel grote taart nodig.

Na uren werk was de cake uiteindelijk 60 bij 80 centimeter groot. Zelfs bakker Marco Lips is met zijn 25 jaar ervaring best onder de indruk. "Zo'n grote cake heb ik in mijn carrière nog nooit gezien." De bakker schat dat zo'n 150 man ervan kan eten.

Het bakken is belangrijk voor de dames. "Ik krijg hier meer zelfvertrouwen van. Je groeit in je zelfstandigheid", merkt de 24-jarige Bieke de Koning uit Breda. "Ik word hier gewoon heel blij van."

Dat het belangrijk is, merkt ook Ingrid Oomens van de lunchroom. "De enige beperking die ze hebben, is dat andere mensen denken dat ze beperkt zijn. Ze kunnen heel veel en ze werken heel hard", weet ze. "Het is belangrijk om te laten zien dat ze dit kunnen en dat ze erbij horen. Ik ben heel trots op ze."