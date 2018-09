Boef zoekt boef, rapper begint klopjacht op jongen die auto drie keer kraakte

TILBURG - Wie herkent de dief? Dat wil de Tilburgse rapper Boef graag weten. Hij is het spuugzat dat een jongen in drie maanden tijd meerdere keren heeft ingebroken in zijn bolide. "Degene die het adres en de naam van deze man geeft, krijgt wat leuks van me. En je weet, ik ben niet gierig", schrijft Boef op Instagram.

De eerste keer maakte de auto-inbreker een vest van het prijzige merk Givenchy buit. "En sindsdien denkt hij bingo", stelt Sofiane Boussaadia alias Boef. "De grap is dat ik niks in mijn auto laat liggen. Dus die ander twee keer heeft hij mijn autoruit 'gebost' maar niks buitgemaakt." Minder rouwig lijkt de rapper om een YouTube-award die de dader mee heeft genomen. Die zou niks waard zijn.

Nieuwe ruit

De rapper noemt het 'zwaar irritant' dat hij telkens naar de garage moet om een nieuwe ruit in zijn auto te laten zetten. Toch denkt hij er nog niet over om aangifte te doen. Dit terwijl hij wel duidelijke beelden van de dief heeft. "Ik kom zelf van ver en weet hoe het is om niks te hebben, maar nu wordt het problematisch."

Donderdagochtend werd de dief weer gezien in de parkeergarage van Boef. Toen omstanders de jongen aanspraken, rende hij hard weg. Boef denkt de dader te kennen. Hij zou wel 'honderd keer' om een foto van de rapper hebben gevraagd.

'Ik wil zijn ouders spreken'

Boef lost het voorlopig zelf op zonder hulp van de politie. Op zijn Instagram plaatste de Tilburger een foto van de vermoedelijke dader. "Ik ga hem laten zien dat hij het beter niet had kunnen doen. Ik wil vandaag nog zijn gegevens tot aan zijn schoenmaat. Dan ga ik vanavond nog langs zijn ouders om te praten."