Krijgt NAC billenkoek van PSV? De fans in Breda klampen zich vast aan de resultaten in het verleden

BREDA - Koploper PSV reist komende zaterdag af naar Breda voor de Brabantse derby tegen NAC. De ploeg van Mark van Bommel is nog foutloos dit seizoen en kreeg na zes wedstrijden pas drie goals tegen. De geel-zwarten maken tot dusverre een moeizaam seizoen door, maar de resultaten in het verleden geven NAC-fans wellicht hoop.

Van de laatste tien ontmoetingen in Breda, wist NAC maar liefst vijf keer te winnen van PSV. Tweemaal werd het gelijk en de Eindhovenaren wonnen dus maar drie keer. Vanaf het seizoen 2006-2007 tot en met het seizoen 2011-2012 was het uitduel bij NAC een onneembare horde voor PSV.

De Bredanaars verloren in die tijd geen enkele keer in het eigen Rat Verlegh Stadion. In totaal ging PSV 75 keer op bezoek in Breda. De Eindhovenaren wonnen 34 keer, NAC 24 keer en zeventien keer werd het gelijk.

NAC-coach Mitchell van der Gaag heeft een verleden bij PSV. De 46-jarige oefenmeester werd opgeleid door PSV en speelde uiteindelijk 44 wedstrijden in het eerste. Ook NAC-aanvoerder Menno Koch kent PSV als geen ander. De 24-jarige centrale verdediger speelde ruim elf jaar voor de Eindhovenaren, maar kwam maar tot slechts twee wedstrijden in PSV 1.

Het uitduel in Breda zal vooral voor PSV-back Angelinõ speciaal zijn. De Spanjaard speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor NAC en werd al snel een publiekslieveling in Breda. Verschillende NAC-fans zullen met weemoed terugdenken aan vorig seizoen, aangezien NAC nog niet bepaald gelukkig is op de linksbackpositie.

Zo koos Mitchell van der Gaag in de afgelopen drie wedstrijden, telkens voor een andere linksback. Het is nog de vraag wie die positie op zaterdagavond inneemt als NAC om 18.30 uur PSV ontvangt.

Inmiddels heeft Angeliño zich zonder enige moeite in de basis gespeeld in Eindhoven. PSV nam de linksback deze zomer definitief over van Manchester City en tot nu toe lijkt dat een schot in de roos. De linksback was in tien officiële duels goed voor vier assists in Eindhovense dienst.

Op basis van de ranglijst en huidige vorm van beide ploegen lijkt de winnaar al bekend. NAC wist dit seizoen alleen maar van De Graafschap te winnen en verloor afgelopen dinsdag nog in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi met 2-0 van RKC Waalwijk. PSV kan daarentegen teren op een foutloze competitiestart. De ploeg van Mark van Bommel won alle zes wedstrijden in de competitie, scoorde daarin 24 keer en kreeg pas drie goals tegen. PSV is het wel gelukt om een ronde verder te komen in de beker. De Eindhovenaren waren met 0-4 te sterk voor de amateurs van Excelsior Maassluis.