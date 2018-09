Niet wegslepen maar praten, gemeente gaat in gesprek met krakers woonwagenkampje Mill

Het woonwagenkampje in Mill is gekraakt (foto Hannelore Struijs)

MILL - Woonwagenbewoners die een voormalig woonwagenkampje in Mill hebben gekraakt, zullen donderdag niet worden weggesleept. De krakers hebben vrijdagmorgen eerst een gesprek met de gemeente over de situatie.

Op het kampje aan de Mergen in Mill stond tot voor kort maar één woonwagen. Daar woont Diana Maquiné in. Deze week streken de drie broers Soering er neer met hun wagens.

Ze komen oorspronkelijk uit Purmerend. Ze hebben geen vaste standplaats en woonden afgelopen zomer op recreatieparken. Nu het vakantieseizoen ten einde loopt kan dat niet meer en togen de broers naar Mill waar plaats is voor woonwagens.

Huizen bouwen

De gemeente is daar niet blij mee omdat ze eigenlijk huizen wil bouwen op de plaats waar het kampje is. Er is nu een patstelling. Volgens het bestemmingsplan heeft het terrein de bestemming wonen en zijn woonwagens toegestaan. Dat laatste kan veranderen als er geen behoefte is onder woonwagenbewoners.

De gemeente mag van de wet geen uitsterfbeleid voeren. Maar omdat er nog maar één mevrouw op het kampje woont, is de gemeente wel aan de slag gegaan om het beleid te veranderen.

Behoefte aan woonwagenplaatsen

De broers Soering staan nu in Mill en daarmee is volgens hen aangetoond dat er behoefte is aan woonwagenplaatsen. Dat is volgens de gemeente niet helemaal de bedoeling van het bestemmingsplan. De broers kregen opdracht donderdag voor vijf uur te vertrekken anders zou de gemeente maatregelen nemen.

De broers riepen via Facebook andere woonwagenbewoners op naar het kamp te komen. Vandaag reden er enkele tientallen naar Mill.

Om vijf uur gebeurde er niks dat op een ontruiming leek. De gemeente stuurde aan omwonende burgers wel een bericht dat er geen woonwagens weggesleept zouden worden. Vrijdagmorgen volgt een gesprek over de situatie tussen de broers en de wethouder en de burgemeester van Mill, Antoine Walraven.