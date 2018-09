Verjaardagen missen, een hoop gedoe en extra kosten: gedupeerden Ryanair balen als een stekker

EINDHOVEN - De verjaardagen van je dochter en kleinzoon missen, je werk doen vanuit het buitenland of hopen dat je een vervolgvlucht kunt halen. De staking door piloten van Ryanair zorgt niet alleen voor een hoop geregel, frustratie en extra kosten, maar hebben voor gestrande reizigers ook genoeg andere gevolgen. “Zoals het er nu naar uitziet, moet ik een weekje extra blijven.”

Jan van Otterdijk uit Someren zit vast in Portugal. Hij zou vrijdag naar Eindhoven vliegen, maar dat gaat niet door. “We hadden onze koffers al gepakt en opeens kregen we een mailtje”, vertelt hij. “Waardeloos.”

LEES OOK: Toch vluchten van Ryanair geannuleerd vanwege pilotenstaking

Hij hield het nieuws over de staking de afgelopen weken nauwlettend in de gaten. Omdat hij nog niks had gehoord, dacht hij de dans te ontspringen maar dat is dus toch niet het geval. Hij had graag zaterdag in Vlierden willen zijn voor de verjaardagsfeestjes van zijn dochter en haar zoon maar dat gaat niet meer lukken. Zoals het er nu naar uitziet, moet hij een week wachten tot een volgende vlucht vertrekt vanuit Porto.

Een nieuwe accommodatie regelen, hoeft Jan gelukkig niet. Hij en zijn vrouw hebben een eigen huis bij Porto in de buurt.

Gestrand in Praag

Bart van Es, vader van voetbalster Kika, uit Boxmeer is gestrand in Praag. Hij was samen met zijn vrouw, de vriend van Kika en een vriend van hem bij de wedstrijd Sparta Praag-Ajax. Dochterlief won woensdagavond met 1-2, maar het bleef niet alleen maar positief. De groep krijgt ook te maken met de staking.



“We werden gisteren al gewaarschuwd, vanmorgen kregen we nog een e-mail dat alles doorging en een paar uur later volgde weer een mailtje dat dit toch niet zo was”, vertelt Bart. “Er vlogen wel een aantal vloekwoorden door de zaal, ja”.



Hij heeft al wel een nieuwe vlucht geregeld bij Transavia. “Dat kost me ongeveer tweehonderd euro, denk ik. Ik krijg het bedrag van de tickets van Ryanair terug. Of ik de extra kosten ook terug krijg, weet ik niet.”

LEES OOK: Valt je vlucht uit door staking bij Ryanair? Dan heb je 'zonder twijfel' recht op vergoeding

Hij blijft nu iets langer in Praag, maar ‘gelukkig is het een mooie stad’. Voor hem is het hopen dat het hierbij blijft wat betreft de staking. Hij vliegt zaterdagochtend weer met de Ierse prijsvechter. “Dan gaan we op vakantie naar Ibiza. Ik hoop niet dat die vlucht ook geannuleerd wordt. En dat we ‘m halen. We zouden vrijdagochtend vertrekken uit Praag en dat wordt nu vrijdagavond laat."