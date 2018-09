Gaat VV Gemert voor een gigantische stunt zorgen in de KNVB-beker? [LIVE]

HELMOND - Hoofdklasser VV Gemert gaat proberen het onmogelijke mogelijk te maken. De amateurs spelen in het stadion van Helmond Sport in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen Feyenoord. Volg hier live de hoogtepunten.

VV Gemert-aanvoerder Thijs van Pol krijgt de eerste grote kans voor de amateurs. De spits schiet net voorlangs.

krijgt de eerste grote kans voor de amateurs. De spits schiet net voorlangs. Na een halfuur spelen staat het nog altijd 0-1 in Helmond. Gemert houdt zich prima staande tegen de Rotterdammers.

staande tegen de Rotterdammers. Feyenoord komt na elf minuten op 0-1 door Dylan Vente.

De wedstrijd is net begonnen!

Pech of juist geluk voor de spelers van Gemert? Maar Robin van Persie neemt plaats op de bank. De topscorer allertijden van het Nederlands elftal begint niet in de eerste ronde van het bekertoernooi. Jori Vermeulen verheugde zich donderdagmiddag al op de duels met Van Persie. "Het zou hartstikke mooi zijn om tegenover hem te staan en ik denk dat er veel duels worden uitgevochten." Jori zal het moeten doen met Feyenoord-talent Dylan Vente. De 18-jarige spits neemt de plek in van Van Persie.

Bekijk hieronder de opstellingen van beide ploegen: