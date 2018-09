UvT onderzoekt proefschrift waarin onheilspellend beeld van orthodoxe moslims wordt geschetst

TILBURG - De Tilburg University laat onderzoek doen naar de inhoud van een proefschrift waarin een onheilspellend beeld wordt geschetst van orthodoxe moslims.

Over dat proefschrift is discussie ontstaan. De universiteit heeft signalen gekregen waardoor twijfels zijn ontstaan over het proefschrift waarop de Iraans-Nederlandse Mohammed Nazar Soroush eerder deze maand promoveerde.

Soroush ging langs bij vrijwel alle streng islamitische centra in Nederland en schetst een onheilspellend beeld van orthodoxe moslims. Salafisten werken volgens hem de integratie tegen en zijn weinig loyaal aan de samenleving, concludeerde hij.

Rectificatie

Een van de klachten komt van de Imam Malik Moskee in Leiden die in het proefschrift is neergezet als salafistisch. Die typering klopt niet volgens advocaat Royce de Vries die in een brief aan de universiteit om rectificatie heeft gevraagd. Volgens de raadsmanhebben ook meerdere academici kritiek geuit op de werkwijze van Soroush.

Niet verspreiden

Het college van bestuur van de universiteit heeft een commissie opdracht gegeven te onderzoeken of het proefschrift de toets van goede wetenschap kan doorstaan. De commissie zal advies uitbrengen, aldus een verklaring.

Tot de ontvangst van het advies zal de universiteit niet meewerken aan verspreiding van het proefschrift. Ook de schrijver is gevraagd zijn werk niet verder te verspreiden.