Dieren gesneuveld in het verkeer: 'Slechte dag voor de wildstand'

BRABANTSE WAL - Dat je niet op de grote weg moet spelen, leer je van kleins af aan: "Eerst naar links en naar recht kijken voor je oversteekt!" Twee reetjes, een wezel en een boommarter hebben niet zo goed opgelet. Boswachter Erik de Jonge vond de dode beestjes donderdagochtend op de Brabantse Wal.

"Wat een slechte dag voor de wildstand op de Brabantse Wal", zegt hij op Twitter. De vier dieren zijn gesneuveld in het verkeer.

Zeldzaam

De boommarter is weer terug van weggeweest. In 2015 werd de eerste boommarter sinds lange tijd gespot in Oost-Brabant. In de Herbertusbossen in Heeze werd de marter gefilmd door Peter van Stiphout, een vrijwilliger bij het Meldingsnetwerk Vleermuizen en Steenmarters. Toen hij de beelden goed bekeek, zag hij aan de oren van het dier dat het niet om de steen-, maar om de boommarter gaat.





Door het aan elkaar verbinden van verschillende natuurgebieden krijgt de Boommarter weer kans op een groter leefgebied. Het roofdiertje had het voor de herinrichting zwaar in Brabant. Hoewel het de goede kant op lijkt te gaan, worden er in het verkeer nog steeds veel marters doodgereden.