'Dit is een nieuw icoon': Helmond is trots op nieuwe Speelhuis

HELMOND - Bijna acht jaar na de fatale brand kon Helmond donderdag feestelijk het nieuwe theater Het Speelhuis openen. De verbouwing die de voormalige Onze Lieve Vrouwekerk daarvoor heeft ondergaan werd algemeen enthousiast ontvangen. 'Dit is uniek voor Nederland.'

Wim Daniëls, stadsdichter van Helmond, schreef speciaal voor de gelegenheid een gedicht. Dat heeft, gebrand in glas-in-lood, een ereplaats gekregen in de foyer. "Ik vind vooral de theaterzaal heel mooi," zei hij. " Als je als publiek naar het podium kijkt dan zie je tegelijk nog de oude glorie van die kerk en je ziet de nieuwe glorie van het prachtige theater. Die twee in één, dat maakt dit theater heel bijzonder."

















Oud-directeur Theo Inniger bekeek het vernieuwde theater met grote trots. Hij was directeur van het Helmondse theater ten tijde van de fatale brand en dacht mee over de aanpassing van de kerk voor herbestemming als theater. "Het is geworden zoals wij het destijds voor ogen hadden, met een soort huls om de kerk heen. Ik vind het prachtig gelukt. Het heeft echt allure!"

'Helmond heeft een nieuw icoon'

Paul Smeulders, voormalig wethouder van Helmond, noemt het vernieuwde theater een 'nieuw icoon van Helmond'. "Het is fantastisch mooi hoe de oude kerk oprijst tussen al dat moderne glas. "