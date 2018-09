'Grootaandeelhouders van NAC moeten meer investeren in de club', zegt clubicoon John Karelse

BREDA - De drie grootaandeelhouders van NAC moeten meer investeren in de Bredase voetbalclub. Dat zegt oud-doelman en clubicoon John Karelse in de onlinerubriek 'Frietje met...'. Karelse denkt dat NAC op deze manier structureel de sportieve problemen achter zich kan laten. "Ze zijn kapitaalkrachtig genoeg, denk ik."

John Karelse maakt zich, zoals elke NAC'er in hart en nieren, zorgen over de Bredase club. Hij werkte er vijfendertig jaar als keeper en trainer en ziet met lede ogen aan hoe NAC sportief ondermaats presteert. Het team staat namelijk momenteel voorlaatste in de eredivisie. De directie en staf liggen bij de supporters zwaar onder vuur, maar John Karelse denkt niet dat het ontslag van trainer Mitchell van der Gaag of technisch directeur Hans Smulders op korte termijn iets oplost. Al vindt hij wel dat er zaken niet goed gaan.





Ontslag heeft op korte termijn geen zin

"Ze hebben al zo vaak mensen ontslagen...en dan?", vraagt Karelse zich af. "Ik zie op dit moment niet in wat je er mee op schiet", zegt Karelse, zelf werkzaam als hoofdcoach bij V.C. Vlissingen. "Hans Smulders heeft ook goede dingen gedaan, want de jeugdopleiding loopt als een tierelier. Maar iedereen moet nu wel wakker zijn, weten dat er iets moet gebeuren op allerlei vlakken."

Karelse pleit dan ook niet voor ontslag, maar plaatst wel zo zijn vraagtekens bij het technische beleid. "De gehuurde spelers van Manchester City zijn mijn inziens van mindere kwaliteit. Waarom is dat? Legt dat eens uit, misschien is er wel een hele billijke reden voor. NAC moet ook met meer lef voetballen en in de winterstop moet er een kwaliteitsinjectie komen. Maar ik denk dat iedereen wel wakker is geschud nu."

Grootaandeelhouders van NAC moeten over de brug komen

Karelse denkt dat de oplossing voor het sportieve wel en wee op de langere termijn ergens anders gezocht moet worden. De grootaandeelhouders Paul Burema, Rob van Weelde en vooral Wim van Aalst moeten volgens hem een betere basis leggen voor de toekomst van Bredase club. In het verleden hebben de drie rijke heren NAC gered, maar kijken verder nauwelijks naar de club om. NAC kan het hoofd boven water houden en eventuele gaten in de begroting worden zo nu en dan gevuld. Maar dat is niet goed voor de lange termijn, denkt John Karelse. Ook niet voor henzelf.

"In andere landen nemen aandeelhouders een club over en die investeren dan dik in de club. De club wordt daar beter van en groter. En dan kunnen ze hun aandelen eventueel voor meer verkopen. Als ik aandeelhouder zou zijn van NAC, dan zou ik investeren zodat de club eindelijk eens structureel in het linkerrijtje eindigt. De drie zijn volgens mij kapitaalkrachtig genoeg om iets te betekenen voor de club."

Frenkie de Jong

Karelse kijkt wellicht ook een beetje jaloers naar Willem II, de aartsrivaal van NAC. Die hebben goed geld gebeurd voor het opleiden van Virgil van Dijk en hebben Frenkie de Jong nog als melkkoe. De speler, van Ajax, maar opgeleid door de Tilburgers, staat in de nadrukkelijke belangstelling van Real Madrid en Barcelona. Dat gaat straks om een miljoenentransfer, waarvan een deel naar de clubkas van Willem II vloeit.

"Het is natuurlijk lekker dat je zo'n speler hebt opgeleid", zo zegt Karelse hierover. "Dat zal ze flink geld opleveren, maar dat moeten ze dan wel in de spelersgroep investeren."

Mark van Bommel-fan

Het geplaagde NAC komt zaterdagavond thuis uit tegen koploper PSV. Hij is fan van coach Mark van Bommel. "Ik vind hem heel goed overkomen. Hij is een winnaar eerste klas en daar hou ik van. Maar zaterdag ben ik even geen fan van hem, ha ha."