Dode gevonden tijdens het blussen van een brandende bouwcontainer in Eindhoven

EINDOVEN - Tijdens het blussen van een brand in een bouwcontainer aan de Achtseweg Zuid in Eindhoven is donderdagnacht een dode gevonden. Het slachtoffer lag achter de container. Het vuur werd rond halfvier ontdekt door buurtbewoners. Die belden de brandweer.

De politie doet onderzoek bij de bouwcontainer. De omgeving is afgezet. "We weten nog niet wat er precies is gebeurd en houden alle opties nog open", vertelt een politiewoordvoerster. "We onderzoeken of er sprake is van een misdrijf." Wie het slachtoffer is, is nog niet bekendgemaakt.

'Slapen hier wel vaker mensen'

Een brandweerman vertelt dat er achter de container wel vaker mensen zouden slapen.