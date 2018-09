'Opgepakte terrorist die wou toeslaan tijdens evenement maakte eerder selfies op vliegbasis Volkel'

VOLKEL - Eén van de verdachten die donderdag werd opgepakt vanwege het plannen van een aanslag tijdens een groot evenement in Nederland, is volgens De Telegraaf Waïl A. Hij werd in mei 2017 opgepakt toen hij foto’s maakte op de militaire basis in Volkel.

Hij was toen al een keer veroordeeld voor een mislukte uitreispoging naar Syrië.

Onmiddellijk opgepakt

De man viel op toen hij foto’s aan het maken was bij de Brabantse vliegbasis. Toen is hij onmiddellijk opgepakt door de marechaussee omdat hij een strafblad had. Volgens zijn advocaat wilde A. alleen maar selfies met F16's maakte 'omdat hij onder de indruk was van de straaljagers'.

Na twee dagen werd A. vrijgelaten omdat er geen aanwijzingen waren dat hij strafbare feiten wilde plegen. Defensie verscherpte na dit voorval wel de procedures op de vliegbasis.

Veroordeeld terrorist

A. is een veroordeelde terrorist. In september 2015 werd de man aangehouden bij de Turks-Syrische grens. Volgens de rechter wilde hij zich toen aansluiten bij een terroristische organisatie. Daarvoor kreeg hij twee jaar cel.

De rechter omschreef de man volgens de krant als 'voorstander van IS'.

Evenement

In totaal zijn donderdag zeven mannen opgepakt omdat ze volgens justitie vergevorderde plannen hadden voor een aanslag. Vrijdag worden zij voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie wilde het zevental tijdens een evenement een grote terroristische aanslag met machinegeweren en bomvesten plegen. Op een andere plaats zouden ze een autobom willen laten ontploffen.

Welk evenement de verdachten op het oog hadden, is nog onderwerp van onderzoek. De zeven mannen kwamen in beeld door informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over een 34-jarige Irakees uit Arnhem. Die man, Hardi N., werd in 2017 nog veroordeeld voor een poging tot uitreizen naar het strijdgebied waar terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) actief is. Dat geldt ook voor twee andere verdachten.

Tussen de 21 en 34 jaar

De verdachten zijn tussen de 21 en 34 jaar en werden donderdag aan het eind van de middag opgepakt in Arnhem en Weert. Drie verdachten komen uit Arnhem, twee uit Rotterdam, een uit Vlaardingen en een uit Huissen. Ook in die plaatsen deed de politie onderzoek.

LEES OOK: 'Kinderdagverblijf vraagt een verklaring van goed gedrag, maar op Volkel kom je zo binnen'