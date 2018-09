Staking Ryanair: Deze vluchten gaan vandaag niet door

EINDHOVEN - Vooralsnog gaan achttien vluchten van en naar Eindhoven Airport vrijdag niet door omdat piloten en cabinepersoneel van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair staken. Dat is de stand van zaken rond negen uur vrijdagochtend. Het is onduidelijk of er nog meer vluchten geannuleerd gaan worden.

De Ryanairvluchten waarvan donderdag al bekend was dat ze niet doorgaan, zijn die:

Van en naar Praag

Van en naar Marseille

Van en naar Porto

Van en naar Pisa

Van en naar Catania

Van en naar Faro

Vrijdagochtend kwamen daar de volgende vluchten bij:

Van en naar Dublin

Van en naar Londen Stansted

Van en naar Tenerife

