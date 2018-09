Eindhoven Airport probeert gestrande reizigers zo snel mogelijk te helpen

EINDHOVEN - Terwijl het personeel van de Ryanair staakt is het de luchthaven die de passagiers probeert op te vangen. “We hebben onze eigen mensen en onze partners opgeroepen om alles in goede banen te leiden en de mensen zo snel mogelijk te helpen”, vertelt Mirjam van den Bogaard van Eindhoven Airport.

De luchthaven houdt de situatie zo goed mogelijk in de gaten. “Dit is zeker vervelend, met name voor de passagiers. We hebben de hele week contact met Ryanair gehad. Gisteravond zijn al vluchten geannuleerd, de passagiers zijn geïnformeerd door Ryanair en wij hebben het op onze website vermeld.”

Passagiers al klaar voor vertrek

Toch vallen er vrijdagochtend alsnog vluchten uit, waarvan de passagiers al klaar stonden. Het vliegveld staat daardoor voor een voldongen feit. ”Die dingen die lopen zoals ze lopen, dat is niet aan ons die keuze. We hebben geprobeerd zo goed mogelijk op alles voorbereid te zijn en dit is waar we het mee moeten doen.”