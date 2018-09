Vier mopshondjes gedumpt in Ommel, wie weet van wie ze zijn?

OMMEL - Vier mopshondjes zijn donderdag achtergelaten op een veldje in Ommel. De eigenaar van het veldje vangt de honden op. Het is nog een raadsel van wie de huisdieren zijn. De politie wil graag in contact komen met mensen die iets verdachts gezien hebben donderdag aan de Marialaan in Ommel waar de hondjes gevonden zijn.

De politie Deurne Asten Someren, vraagt inwoners ook te melden wanneer ze er ineens mopshondjes verdwenen zijn hun buren. Ondertussen wordt bekeken of de honden chips dragen die meer over hun achtergrond kunnen vertellen.