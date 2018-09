Wilde zwijnen op zoek naar voedsel ploegen tuin om van vakantiehuis: 'Een duur diner'

LEENDERSTRIJP - Stel: je hebt een prachtig vakantiehuis in het Brabantse land van Leenderstrijp en je ontdekt vlak voor je nieuwe gasten arriveren dat de hele tuin is omgeploegd. De daders: een groep brutale wilde zwijnen.

Er is niets meer over van het ooit zo groene gazon. Lian Caminada doet het beheer van het vakantiehuis. Ze wist niet wat ze zag toen ze deze week een kijkje ging nemen: "We balen enorm. We wisten al lang dat de zwijnen onze buren zijn, maar ze zijn altijd op afstand gebleven. Dit keer niet. Ze zijn op zoek naar voedsel en ze ploegen daarbij heel je tuin om. Bijvoorbeeld de larven van de meikever en eikeltjes eten ze graag.'

Duur grapje

"Het is alsof de zwijnen hier kerstavond hebben gevierd", concludeert verslaggever Birgit Verhoeven. Een duur diner. Lian: "Dit gaat duizenden euro's kosten. Alleen het gazon al, maar we moeten de tuin ook af gaan zetten, want dit willen we niet nog een keer."