Technisch directeur ontslagen bij NAC wegens slechte prestaties, algemeen directeur stapt zelf op

BREDA - Algemeen directeur Justin Goetzee en technisch directeur Hans Smulders gaan weg bij NAC. Dat hebben goed ingevoerde bronnen bevestigd aan Omroep Brabant. NAC gaat de beslissing vrijdagmiddag bekendmaken.

NAC presteert niet goed in de competitie en dat komt technisch directeur Hans Smulders duur te staan. Omdat hij als samensteller verantwoordelijk is voor de selectie heeft de Bredase club besloten om afscheid van hem te nemen. Al eerder was er veel kritiek vanuit de supporters en sponsors van NAC op zijn functioneren.

Goetzee ook weg

Justin Goetzee, algemeen directeur van NAC, zou zijn lot zelf hebben verbonden aan dat van Smulders en vertrekt zelf.

Afwikkeling

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van NAC is donderdagavond het vertrouwen opgezegd in Hans Smulders opgezegd. De Raad van Commissarissen heeft daarom besloten om Hans Smulders per direct vrij te stellen van werk en met hem in gesprek te gaan over de afwikkeling van zijn contract. Justin Goetzee heeft naar aanleiding van dit besluit aangekondigd te vertrekken bij de Parel van het Zuiden. Goetzee blijft zijn werkzaamheden uitvoeren tot er een geschikte opvolger is gevonden.

LEES OOK: supporters wachten bus op na bekerdebacle .

Reacties fans

Supporters van NAC reageren op Twitter volop op het bericht dat de directie weggaat bij hun club. Vooral het opstappen van Goetzee maakt veel los.