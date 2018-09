Roekeloze snelheidsduivel door politie klemgereden na wilde achtervolging met ruim 220 km/u

WAALWIJK - De politie heeft donderdagavond na een achtervolging een roekeloze snelheidsduivel aan de kant gezet op de A59 bij Den Bosch . De man reed onder andere 220 kilometer per uur over de N261 en botste in Waalwijk ook nog eens tegen een andere auto. De man is aangehouden en zit vast.

De achtervolging begon rond halftwaalf in Tilburg. Daar negeerde de 31-jarige bestuurder uit Utrecht een stopteken op de Ringbaan-Oost. Hij drukte het gaspedaal vervolgens vol in en reed via de Midden-Brabantweg (N261) richting Waalwijk. Volgens de politie haalde hij snelheden van ruim 220 kilometer per uur, waar maximaal 100 kilometer per uur is toegestaan.

Via de A59 kwam hij in Waalwijk terecht. "Ook hier werden hoge snelheden gehaald en volgde een doldwaze rit in Waalwijk", schrijft de politie op Facebook. De man is hier tegen een andere auto aan gebotst en vervolgens doorgereden.

Rijbewijs in beslag genomen

Uiteindelijk kon de man op de A59 bij Den Bosch worden klemgereden door meerdere eenheden van de politie. Daar is hij aangehouden. Zijn rijbewijs is in beslag genomen en zijn auto is in beslag genomen.