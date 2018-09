Windmolenpark aan de A16 komt er ondanks fel protest van buurtbewoners

Provinciale Staten lijken tevreden over windmolenpark langs A16.

BREDA - Het omstreden windmolenpark langs de A16 gaat door. Dat hebben Provinciale Staten vrijdagmiddag besloten. Er was een ruime meerderheid voor het voorstel, namelijk 42 van de 51 Statenleden stemden voor.

Die 28 molens komen verspreid over verschillende locaties langs de hele snelweg A16. De plannen leidden al langere tijd tot veel protesten. In totaal zijn er 106 zienswijzen ingediend maar die hebben niet tot grote aanpassingen geleid.

Afgelopen woensdag streden buurtbewoners nog fel tegen de plannen. Twee gigantische hijskranen met ballonnen werden opgesteld aan de rand van het Mastbos in het Bredase buurtschap Overa.

Ook de gemeenten Drimmelen en Moerdijk zetten de hakken in het zand. Dankzij verschillende aanpassingen kreeg de provincie ook die twee grote tegenstanders achter zich.

Een belangrijk punt voor de politici om mee te gaan in de plannen was dat alle omwonenden mee profiteren. Van de opbrengst van de windmolens vloeit 25 procent rechtstreeks in de portemonnee van de burgers die dichtbij de windmolens wonen.

