Bestuurster wordt onwel en botst met auto tegen vrachtwagen

RIJSBERGEN - Een automobiliste is vrijdagochtend tijdens het rijden onwel geworden en tegen een tegemoetkomende vrachtwagen gebotst.

Dat gebeurde op de Bredaseweg in Rijsbergen. De vrouw was na het ongeval bij kennis en is in de ambulance aan haar verwondingen behandeld. De vrachtwagenchauffeur kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

Zowel de auto als vrachtwagen is flink beschadigd. De weg is afgesloten.