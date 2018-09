'Jonge gozer' laat zware vuurwerkbom ontploffen bij huis in Fijnaart: 'Niet zomaar een nitraatje'

FIJNAART - Een huis aan het Sprookjeshof in Fijnaart is in de nacht van donderdag op vrijdag fors beschadigd door zwaar vuurwerk. "Dit was een doelbewuste actie en niet zomaar een nitraatje", zegt een overbuurman die het allemaal zag gebeuren.

Rond één uur werd het dorp opgeschud door een enorme knal. De ruit werd uit de voordeur van het huis geblazen. Niemand raakte gewond.

'Gedoofde lichten'

Overbuurman Nico Beerendonk kwam net uit de ploegendienst en zat nog in zijn woonkamer wat te drinken toen een auto het hofje binnenreed en vervolgens weer vertrok. "Ik dacht eerst nog: die kan geen parkeerplek vinden, maar vijf minuten later kwam hij met gedoofde lichten terug", vertelt Beerendonk.

Tussen de gesloten gordijnen door zag hij een 'jonge gozer' uitstappen en een vuurwerkbom aansteken voor de voordeur van zijn overburen. "Het ventje wist niet hoe snel hij zich uit de voeten moest maken. Wat volgde was een enorme knal en vuurzee." Volgens de overbuurman is het Sprookjeshof normaal gesproken een erg rustige plek om te wonen. "Er gebeurt hier nooit wat."

Getuigen

De politie is een onderzoek begonnen. Volgens de wijkagent hebben meerdere getuigen twee mensen in een blauwe BMW zien wegrijden. De politie roept andere getuigen op zich te melden.