Eindstand doneeractie na spoordrama Oss: meer dan 260.000 euro

OSS - De doneeractie voor de slachtoffers van het spoordrama in Oss, waarbij vorige week vier kinderen om het leven kwamen, heeft 263.975 euro opgeleverd. De actie eindigde vrijdagmiddag om twaalf uur. Er waren op dat moment 16.192 donaties binnen op Doneeractie.nl.

Het geld dat wordt opgehaald via Doneeractie.nl is bedoeld voor de uitvaarten van de vier overleden kinderen en voor mogelijke aanpassingen in of om het huis van het meisje en de begeleidster die bij de aanrijding zwaargewond raakten. Het oorspronkelijke idee was om 10.000 euro per slachtoffer op te halen, in totaal 60.000 euro. Toen dat bedrag in no-time binnen was - na een dag stond de teller al op ruim een ton - stelde initiatiefnemer Nick Nietveld uit Almere voor ook geld beschikbaar te stellen voor de machinist van de betrokken trein of om een gedenkteken te maken.

'Ik moest wat doen'

"Je hart breekt als je hoort van zo'n drama. Ik moest wat doen", legde Nietveld bij het begin van zijn actie uit. Hij was als vader zo geraakt door het overlijden van de vier kinderen dat hij besloot in actie te komen. Het geld dat binnenkomt, wordt gestort op een rekening van de gemeente Oss. Volgens Nietveld staat het daar veilig en ontstaan er ook geen verkeerde ideeën. In overleg met de gemeente en nabestaanden wordt bekeken hoe het geld het best kan worden verdeeld.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog altijd onderzocht. Het onderzoek richt zich onder meer op getuigen, de stint waarin de kinderen zaten en camerabeelden.

