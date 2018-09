Janny Middelbeek vertaalt Zweedse boeken in het Nederlands en krijgt daarvoor de Vertaalprijs 2018

BERGEN OP ZOOM - Janny Middelbeek - Oortgiesen uit Bergen op Zoom heeft de Letterenfonds Vertaalprijs 2018 gewonnen. Janny vertaalt Zweedse boeken in het Nederlands. Ze krijgt de prijs van 10.000 euro uitgereikt op 14 december.

Janny Middelbeek is deze week op een Zweedse boekenbeurs in Göteborg. Over de telefoon reageert ze enthousiast op de prijs. "Ik ben trots en blij verrast." Vijf haar geleden won ze al een Zweedse prijs voor haar vertalingen: de Tolkningspriset.

Ambassadeur voor het Zweedse boek

De jury van de prijs roemt de Bergse om de literaire kwaliteit van haar vertalingen. Ze wordt ook gezien als een ambassadeur voor de Zweedse literatuur in Nederland. Ze zoekt actief naar nieuwe Zweedse schrijvers en probeert Nederlandse uitgevers daarvoor te interesseren. Dat is ook een van de redenen waarom ze nu in Göteborg is.

Bekende Zweedse schrijvers die Janny Middelbeek in het Nederlands vertaalde zijn Marianne Fredriksson ('Anna, Hanna en Johanna') en Henning Mankell. De (ook verfilmde) boeken over politieman Kurt Wallander van Mankell doen het ook in Nederland goed.