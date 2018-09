Robèrt van Beckhoven heeft zijn Brabander van het Jaar gekozen. Wie kies jij?

SON - De Brabander van het Jaar is iemand die altijd voor anderen klaar staat. Die alles aan de kant zet om een ander te helpen of ingrijpt als iemand in nood is. Bakker, patissier en presentator Robèrt van Beckhoven uit Tilburg kiest voor zijn goede vriend Harry.

Robèrt is altijd druk. Als hij niet aan het werk is in zijn bakkerij in Oisterwijk, is hij jurylid bij het programma Heel Holland Bakt of trekt hij met zijn theatershow door het land. Een helpende hand is dan onmisbaar. Hij hoefde dan ook niet lang na te denken over de vraag wie voor hem de Brabander van het Jaar is. Robèrt: “Dat is mijn vriend Harry. Hij staat altijd voor mij klaar, wat er ook is.”

Bekijk hier waarom Harry zo belangrijk is voor Robèrt en lees verder





Wil jij ook iemand nomineren? Stuur dan een mail naar brabandervanhetjaar@omroepbrabant.nl. Vermeld daarin de naam en woonplaats van de kandidaat die je wilt voordragen en leg uit waarom hij of zij de titel 'Brabander van het Jaar 2018' verdient. Vergeet ook je eigen gegevens niet, want als de persoon die jij hebt aangemeld wordt uitgekozen dan nemen wij contact met je op.