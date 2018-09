17-jarige jongen beschoot huis met kalasjnikov middenin Eindhovense woonwijk

EINDHOVEN/DEN BOSCH - De bewoners van de Shakespearelaan in Eindhoven werden in de nacht van 17 juni opgeschrikt door kogelschoten. Kort daarna werden twee jonge Amsterdammers aangehouden voor het beschieten van een leegstaand huis. De verdachten, 17 en 18 jaar, verschenen vandaag voor het eerst voor de rechter in Den Bosch. Die bepaalde dat de jonge mannen voorlopig vast blijven zitten.

De 17-jarige verdachte heeft bekend dat hij degene was die het voormalige huis van 'wonderbelegger' Rob van den B beschoot met een kalasjnikov. Volgens het OM heeft de 18-jarige medeverdachte gereden. Wat de link is tussen de twee Amsterdammers en Rob van den B. is nog onduidelijk.

Auto uitgeleend

De 18-jarige Josiah O. ontkent dat hij de bestuurder was van de auto waaruit geschoten werd. "Ik ging naar Eindhoven voor een feestje. Daar heb ik mijn auto uitgeleend aan wat jongens. Ik weet niet wat ze er in de tussentijd mee hebben gedaan."

Josiah werd later die nacht, op zijn weg terug naar Amsterdam, volgens zijn verdediging "met veel bombarie aangehouden". De politie ontdekte een automatisch vuurwapen in zijn auto. Dat wapen kan volgens advocaat Manon Aalmoes worden gelinkt aan de 17-jarige medeverdachte.

'Kalasjnikov wordt niet geschuwd'

Het OM is ervan overtuigd dat O. samengewerkt heeft met de 17-jarige schutter. "In zijn eerste verklaringen zitten leugens en daarna heeft hij voornamelijk gezwegen. Meneer zit klaarblijkelijk in een crimineel milieu waar een kalasjnikov niet wordt geschuwd."

De advocaten van beide verdachten verzochten de rechter de voorlopige hechtenis op te heffen en te schorsen. De rechtbank heeft deze verzoeken afgewezen. De 18-jarige Josiah en ook de 17-jarige medeverdachte blijven voorlopig vastzitten.