Toernooidirecteur of chef de mission? Pieter van den Hoogenband geniet met volle teugen van de sport

EINDHOVEN - De beste zwemmers en zwemsters, de grootste talenten van de wereld en houders van in totaal dertien Olympische medailles. Dit weekend zijn ze bijeen in Eindhoven voor de World Cup Swimming. In het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion en onder bezielende leiding van toernooi-directeur Pieter van den Hoogenband.

De drievoudig Olympisch zwemkampioen vervult dus, zonder nog zelf te zwemmen, toch een hoofdrol bij het mondiale zwem-evenement. "Dat is mooi en eervol, maar mijn rol moet je niet overschatten en dit zwem-stadion was vooral bedoeld voor de generatie 'na ons'. Dat daarin nu een nieuwe generatie weer gaat genieten van een fantastische World Cup Swimming, maakt me wél trots."



Internationale verhoudingen

De Fina Swimming World Cup is een aardige graadmeter hoe de internationale verhoudingen zijn bij het topzwemmen. Ook Van den Hoogenband is nieuwsgierig naar de verrichtingen in 'zijn' zwembad.



"Het is nu een soort wisseling van de wacht. Twee jaar ná de vorige en twee jaar vóor de volgende Olympische Spelen. De erkende sterren moeten laten zien dat ze nog steeds gemotiveerd zijn om iedere dagen te werken voor die Olympische medaille, maar er zijn ook jonge talenten die het hun moeilijk maakt.En dat maakt dit soort wedstrijden zo interessant."



En als het woord 'Olympisch' is gevallen, ontkom je natuurlijk niet aan de mogelijk volgende krachtproef van PvdH. Hij lijkt topkandidaat om bij de Olympische Spelen van 2020 in Tokio chef de mission van de Nederlandse ploeg te worden. 'Er zijn gesprekken gaande', waarbij Van den Hoogenband allerminst zijn interesse voor die functie onder stoelen of banken steekt."Ik zou dat graag gaan doen. Duidelijk. Maar daar gaat NOC/NSF over en dus moet ik afwachten, maar er zijn inderdaad wel gesprekken. Ik kom uit het zwemmen, maar de taal van de sport is veel breder, maar heeft enorm veel raakvlakken. Dus het lijk me een fantastische functie en dat zou ik heel graag willen."