'Afgrijselijke' blaaskapel gaat viral na wedstrijd VV Gemert tegen Feyenoord

GEMERT - VV Gemert speelde donderdagavond een voor de vereniging unieke wedstrijd tegen Feyenoord in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi. De Gemertse ploeg verloor uiteindelijk met 0-4. Niet de hattrick van Feyenoord-spits Dylan Vente, maar blaaskapel de Weavers blijft in het geheugen van de Fox-kijkers hangen.

Blaaskapel De Weavers uit Gemert was er om de nodige sfeer te maken, maar dat werd ze door de kijkers niet in dank afgenomen. Op het moment dat de blaaskapel hun feestnummers inzette, barstte Twitter los. Luisteraars ergerden zich aan de snelheid én het volume waarmee de muzikanten hun nummers speelden. Velen klaagden de wedstrijd slecht te kunnen volgen, of besloten zelfs de wedstrijd zonder geluid te kijken. De muziekkeuze valt duidelijk niet bij iedereen in de smaak.

Of de fanfare echt zo'n verschrikkelijke herrie produceerde? Oordeel zelf vanaf minuut 4.



Volgens deze twitteraar was de oplossing makkelijk....

... Toch koos Feyenoord voor de 0-4.

Gelukkig voor De Weavers waren er ook kijkers die wél blij werden van hun muziek.

Een van hen trok de meeste aandacht. De sousafonist bleek maar één voetbalshirt in zijn kast te hebben hangen, net van de verkeerde club.





