FNV boos: 'Wie zó goedkoop vluchten aanbiedt, gaat snijden in andere kosten om winst te maken'

EINDHOVEN - De staking van piloten en cabinepersoneel van Ryanair op Eindhoven Airport is volgens vakbond FNV meer dan een conflict of loon of arbeidsvoorwaarden. Het is een gevolg van prijsvechters die vluchten zó goedkoop aanbieden, dat de luchtvaartmaatschappijen in andere kosten moeten snijden om er toch geld over te houden. "Eigenlijk hetzelfde mechanisme dat we zagen bij de vervoersconcessies voor het openbaar busvervoer in Brabant."

De staking bij Ryanair is het symptoom van een diepere oorzaak: het aanbieden van vervoer onder de kostprijs. Dat is de stellige mening van Leen van der List. De vakbondsbestuurder van FNV was vrijdag ook op Eindhoven Airport, bij de stakingsactie van de piloten en het cabinepersoneel van Ryanair. Net zoals in 2006, bij de acties van boze BBA-chauffeurs op het provinciehuis in Den Bosch. De kern is volgens hem hetzelfde.

Race naar het putje

Twaalf jaar geleden hield Van der List een vergelijkbaar verhaal over de te scherp geprijsde vervoersopdracht die de BBA kreeg om stad en streekvervoer te verzorgen. Het busbedrijf moest toen op dertien punten bezuinigen om uit de rode cijfers te komen. Ook op arbeidsvoorwaarden.

"Toen ging het ook over een businessmodel dat enorme druk zette op de arbeidsvoorwaarden. Die busstakingen zijn inmiddels meer dan een decennium geleden. Maar we hebben alleen maar gezien dat dit businessmodel geperfectioneerd is. Ryanair is het echte putje als het gaat om -wat wij noemen- de race naar beneden. Het mag duidelijk zijn dat wij vinden dat dit moet stoppen", aldus de vakbondsbestuurder.