Inwoners Afrikaans Bakel over Bakel in Brabant: 'Bij ons is niemand eenzaam'

BAKEL - Bakel is een plaats in Brabant, maar ook in Afrika, in Senegal. Met dat gegeven ging filmmaker Willem Timmers uit Deurne aan de slag. Dat resulteerde in de documentaire 'Aan de andere kant'. Die laat zien hoe twee plekken die 6000 kilometer uit elkaar liggen, ook verrassende overeenkomsten hebben. De documentaire gaat zaterdag in première op het Nederlands Film Festival in Utrecht.

Vanuit Bakel gaan er twee bussen vol naar Utrecht. Maar ook in Afrika zitten ze niet stil. Want tegelijkertijd gaat de film daar ook in première. Via een live-verbinding hebben de twee plekken contact.

Ontroerd

De voorbereidingen in het Afrikaanse Bakel zijn in volle gang. Er zijn flyers gedrukt en die worden op de brommer verspreid. En de hoofdpersonen in de film hebben al een voorvertoning gehad. Die bracht veel teweeg, schrijft Ilja Kok van producent Copper Views: "Het ontroert ons hier en we zijn er stil van. De film maakt wat los."

Indrissa, die voor de Nederlandse ploeg in Afrika dingen regelt, vraagt zich af waarom in ons land ouderen alleen in een huis wonen. "Hier zorgen we er juist voor dat oudere mensen altijd omringd zijn door kinderen en kleinkinderen. We moeten goed voor hen zorgen, dat hebben ze ook altijd voor ons gedaan."

Eenzaam

Eén van de Nederlandse hoofdrolspelers, kapper John, maakt op de Afrikanen maar een eenzame indruk. "Kan ik hem niet bellen om te vertellen hoe het leven hier is. Niemand in Bakel (Senegal) is eenzaam. We doen het samen. Ik kan de kapper tips geven zodat hij niet meer eenzaam is."

De producent heeft geprobeerd Aminata, één van de Afrikaanse hoofdrolspelers, naar Nederland te halen, maar dat is niet gelukt. Aminata snapt er niks van: "Is dat omdat ik zwart ben en jullie wit? Omdat jullie meer geld hebben dan ik? We moeten naar elkaar toe gaan, in plaats van uit elkaar. We moeten met elkaar samenwerken in plaats van elkaar afwijzen."

'Aan de andere kant' is zondagavond te zien op Omroep Brabant tv, om 21.30 uur.