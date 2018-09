Abracadabra, hoempapa en 3 andere tips voor dit weekend!

SON - Van magie tot hoempapa muziek. Brabant bruist! Er is zoveel te doen, dus Omroep Brabant helpt je een handje. Deze vijf evenementen mag je niet missen.

Tip 1 Magic festival in Breda (zaterdag, zondag, t/m 5 oktober)

Op zoek naar een beetje magie in je weekend? Gaan dan naar het Magic Festival in Breda. Op verschillende plekken in de stad zijn er magische activiteiten. Op zaterdag is er om 20.00 uur een Magic Stunt op de Grote Markt. Zondag is er vanaf 13.00 uur volop magie in de binnenstad. Dan is het Street Magic Festival. De activiteiten in het weekend zijn gratis. Voor verschillende optreden doordeweeks moet je een kaartje kopen.

In het weekend is alles in het centrum te doen. Dat is een minuut of tien lopen vanaf het station. Er gaan ook bussen naar het centrum. Met de fiets komen kan natuurlijk ook. Net als met de auto. Die kan je op verschillende parkeerplaatsen en in parkeergarages in de stad kwijt.

Ons TV-programma Zinderend Zuiden gaat langs bij het Magic Festival. De beelden zie je in de uitzending die maandag vanaf 18.12 uur te zien is.

Tip 2 KABRA theaterfestival in Eindhoven (zaterdag en zondag)

Tijdens het KABRA-festival in Eindhoven laten 20 amateurtheatergroepen zien wat ze in huis hebben. Ze doen onder meer monologen, improvisatietheater, bewegingstheater en komedies. Er zijn ook workshops. Verder zijn er acts waarbij de bezoekers zelf mee kunnen doen. Beide dagen begint het festival om 11.00 uur. Een dagkaart kost 11 euro. Koop je een weekendkaart dan betaal je 16 euro.

Het KABRA theaterfestival is in Pand P (Leenderweg 65) in Eindhoven. Je kan je auto (gratis) kwijt in de straten aan de achterkant van het gebouw. Verschillende bussen brengen je in de buurt van Pand P. Buslijnen 11, 12 en 17 bijvoorbeeld.

Ook hier maakt het TV-programma Zinderend Zuiden opnames die in de uitzending van maandag (vanaf 18.12 uur) te zien zijn.

Tip 3 Retrogamebeurs in Tilburg (zondag)

Liefhebbers van de oldskool videogames als Super Mario Bros. , opgelet. Zondag kan je vanaf 10.00 uur je hart ophalen in Tilburg. Dan is daar de Retrogamebeurs. Wat je je er bij moet voorstellen? Nou bijvoorbeeld een sporthal vol tafels met consoles, games en merchandise. Misschien wel net dat ene spel waar jij naar op zoek was.

Je vindt de beurs in Sporthal Dongewijk, Dongewijk 40 in Tilburg. Je kan in de buurt parkeren maar de sporthal is ook maar een minuut of twee lopen vanaf Station Tilburg Reeshof. Eenmaal aangekomen mogen kinderen t/m 12 jaar gratis naar binnen, iedereen die ouder is dan 12 betaalt 3 euro entree.

Tip 4 Blaasfestijn Centrum Helmond (zondag)

In Helmond is het deze zondag niet 'Muziek terwijl u Werkt' maar 'Muziek terwijl u Winkelt'. Tussen 12.00 en 18.00 uur zorgen 35 kapellen op 11 podia voor muziek in de binnenstad. Zo staan ze op De Markt, het Piet Blomplein en het Havenplein. Je kan gratis van de muziek van Blaasfestijn Centrum Helmond genieten.

In en rond het centrum van Helmond zijn verschillende parkeergarages. De meeste podia liggen op een minuut of tien lopen van het station.

Tip 5 Biesboschdag in Werkendam (zaterdag)

De Biesbosch op een andere manier beleven en gratis nog wat leren ook. Dat kan zaterdag tijdens Biesboschdag in Werkendam. De dag begint om 10.00 uur en er is van alles te doen. Er zijn oude ambachten, het verleden van de Biesbosch is te zien en er is muziek. Dat laatste gaat van shantykoren tot dj's en Johnny Gold.

Het evenement is op Hoogstraat in Werkendam. Parkeren kan in omliggende straten. Let op, er is niet heel veel parkeergelegenheid dichtbij dus het kan zijn dat je een paar minuten moet lopen.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!