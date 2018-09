Bossche schoen met skyline en Brabantse vlag: 'Zelf heb ik zo'n 95 paar'

DEN BOSCH - Schoenenwinkel De Heeren in Den Bosch heeft een bijzondere creatie gemaakt: een schoen met daarop de Brabantse vlag en de skyline van Den Bosch. De winkel maakt excentrieke schoenen in allerlei patronen en kleuren. "Zelf heb ik zo'n 95 paar."

Het begon in 2000 als een hobby. "Ik was gefascineerd door schoenen en begon ze te sparen", vertel eigenaar Bart van den Hoven. "Mijn vrouw werd er gek van; op een gegeven moment had ik bijna honderd paar schoenen." Voordat Van den Hoven zijn winkel in 2015 opende, werkte hij als financieel adviseur. Toen er een grote reorganisatie kwam, begon hij aan een nieuw avontuur. "Met het geld uit de ontslagregeling heb ik de zaak op kunnen richten."

Zijn schoenentic is de inspiratie geweest voor de vele ontwerpen. "Het carnaval in Den Bosch is natuurlijk groots. Vandaar dat ik een speciale, Oeteldonkse schoen heb ontworpen, compleet met emblemen en spreuken. Maar we zijn ook al bezig met een nieuw thema. Iets met blauw, wit en een draak..."

Klanten kunnen in de winkel zelf hun schoenen ontwerpen. "De thema's die we tot nu toe hebben gemaakt, hebben natuurlijk met Den Bosch te maken. Maar als iemand een ontwerp heeft met een heel ander thema, kan dat natuurlijk ook!"