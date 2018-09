Grote zorgen over gezondheid van vermiste Almir Hamidovic uit Boxmeer

Almir Hamidovic is vermist. (Foto: politie)

BOXMEER - De politie is dringend op zoek naar de 36-jarige Almir Hamidovic uit Boxmeer. Er zijn grote zorgen over zijn gezondheidstoestand. De man is vermist sinds dinsdag 25 september.

Hij werd die dag rond vijf uur ’s middags voor het laatst gezien in Boxmeer. Hamidovic vertrok op een paarse damesfiets.

Signalement

De man droeg een donkerblauwe trainingsbroek, een donkerblauwe winterjas en hij had een zwarte rugzak bij zich. Hamidovic is 1,85 meter lang en heeft donkere haren.