Bijltjesdag bij NAC: 'Hans Smulders kon onvoldoende antwoord geven op vragen van de aandeelhouders'

BREDA - Vrijdag bijltjesdag. Bij NAC in ieder geval. In het kielzog van de ontslagen technisch directeur Hans Smulders, gaf ook algemeen directeur Justin Goetzee aan dat hij de club gaat verlaten. De sportieve crisis laat zo diepe sporen na bij de nummer zeventien van de Eredivisie.

Goetzee gaf aan dat het een moeilijke beslissing was om juist in deze fase zijn vertrek bij de club aan te kondigen. "Ik had gehoopt dat we dit samen konden keren, ondanks alle tegenslag en alle rumoer. Maar het onderlinge vertrouwen was daarvoor onvoldoende."

"Ik heb me afgevraagd of ik nog capabel was en zin had om de kar te trekken in een volgende crisis", vervolgt Goetzee. Hij blijft nog in functie zolang de club nog geen opvolger voor hem heeft gevonden. "Het antwoord daarop, na vijf en een half jaar met ziel en zaligheid knokken, was nee."

Gebrekkige communicatie

Joost Gielen, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van NAC, is uitermate bedroefd met de gang van zaken van donderdag en vrijdag. "De aandeelhouders hebben het vertrouwen in Hans opgezegd. De sportieve malaise speelt daarbij een rol maar ook de wijze waarop Hans met de aandeelhouders heeft gecommuniceerd, schoot tekort."

Geen tijd gekregen

Zo kon Smulders onvoldoende antwoord geven op prangende vragen van de eigenaren over het spelersbudget, dat deze zomer fors omhoog is gegaan. Het uitblijven van de antwoorden, zorgde voor zoveel irritatie dat de aandeelhouders hun geduld met de technisch directeur verloren.

Gielen: "Het is niet de Raad van Commissarissen geweest die heeft voorgesteld om nĂș afscheid te nemen van Hans Smulders. Wij vonden dat de lijn die is ingezet onder Smulders heel goed was, zowel op financieel, organisatorisch als technisch vlak. Als RvC hadden we gehoopt dat Hans de tijd zou krijgen om antwoorden te geven op een aantal vragen van de aandeelhouders. Maar die tijd heeft hij van de eigenaren niet gekregen. Dat moeten we als RvC accepteren."