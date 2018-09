Corry Konings diep geraakt door overlijden van Koos Alberts: 'Het was een heerlijk mens'

EINDHOVEN - Corry Konings is diep geraakt door het overlijden van volkszanger Koos Alberts. De zangeres uit Berkel-Enschot koestert warme herinneringen aan haar samenwerking met de Amsterdammer.

Alberts overleed vrijdag in het bijzijn van zijn familie. De zanger werd 71 jaar. Hij leed aan blaaskanker.

“Iedereen in Nederland en België kent Koos. Het is een klap voor ons allemaal, maar vooral voor zijn familie”, vertelt Konings aan Omroep Brabant.

'Veel gelachen samen'

Ze nam in 1987 het album ‘Corry en Koos’ op met Alberts. Het nummer ‘Ik wil altijd bij jou zijn’ werd een enorme hit. “We hebben samen prachtige liedjes opgenomen. Het was heel leuk om met hem samen te werken, we hebben veel gelachen.”

Maar er waren ook zware tijden. Alberts liep in 1987 een dwarslaesie op bij een zwaar auto-ongeval. “Dat gebeurde in de tijd dat we onze tweede single uitbrachten. Verschrikkelijk, vooral voor Koos. Hij moest dat allemaal doorstaan, heel erg”, aldus Konings.

'Heerlijk mens'

Sindsdien zat Alberts in een rolstoel, maar hij bleef muziek maken. Goeie muziek, volgens Konings. “Commercieel, maar ook hele gevoelige nummers. Hij stond ook altijd achter zijn liedjes. Hij was een heerlijk mens.”