'We zouden onze 35ste trouwdag vieren in Valencia', reizigers balen van staking bij Ryanair

EINDHOVEN - "Ik vertrek om kwart voor zes richting Valencia, als het goed is", klinkt het nog hoopvol in de vertrekhal van Eindhoven Airport. "Ik heb in Spanje een reünie met zes vrienden." Op het allerlaatste moment wordt de vlucht alsnog geannuleerd, zoals tien andere op vrijdag. Duizenden reizigers zijn gedupeerd door de stakingen van de piloten en het cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij Ryanair.

"We zouden met het hele gezin naar Valencia gaan om te vieren dat mijn man en ik al 35 jaar getrouwd zijn", vertelt een van de gedupeerde reizigers. "We hadden een heel leuk huisje gehuurd tot en met maandagavond maar dat gaat nu dus niet door." Het gezin is teleurgesteld maar toont tegelijkertijd ook begrip voor de staking. "Ryanair moet goed zijn voor haar personeel, dus wat dat betreft begrijpen we het wel."

De hoopvolle man van de reünie in Valencia, heeft het nieuws ook gehoord. "Het is ontzettend jammer. We zijn nu aan het kijken of we nog iets anders kunnen boeken met ons clubje." Een van zijn vrienden valt hem bij: "Jammer is nog zachtjes uitgedrukt. We hebben hier een jaar naar uitgekeken!"