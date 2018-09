De A67 tussen Venlo en Eindhoven gaat dit weekend op slot, dit zijn de omleidingsroutes

EINDHOVEN - Werkzaamheden aan de A67 zorgen vanaf vrijdagavond negen uur opnieuw voor vertragingen en omleidingen. De snelweg gaat dicht tussen het Limburgse knooppunt Zaarderheiken en Someren. Verkeer vanuit Venlo in de richting van Eindhoven wordt omgeleid.

De wegafsluiting duurt van vrijdagavond negen uur tot maandagmorgen vijf uur.

Omleidingen

Moet je vanuit Venlo richting Eindhoven, volg dan deze omleidingsroute:

- Volg de A67 tot afrit (38) Helden in de richting van Eindhoven

- Ga aan het einde van afrit (38) Helden de N277 en de N560 op in de richting van Panningen

- Ga over op de N275 in de richting van Weert

- Neem oprit (39) Weert van de snelweg A2 in de richting van Eindhoven of Antwerpen

Vanuit Helmond

Verkeer dat vanuit Helmond en Venlo richting Eindhoven en Antwerpen moet, kan deze omleidingsroute volgen:

- Volg de A67 tot afrit (36) Someren in de richting van Eindhoven

- Ga aan het einde van afrit (36) Someren de N266 en N275 richting Weert op

- Neem oprit (39) Weert van de A2 in de richting van Eindhoven of Antwerpen

Bekijk hier alle informatie over de werkzaamheden. Vorig weekend vond er ook groot onderhoud plaats. Toen ging knooppunt Leenderheide dicht.