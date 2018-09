Negendarter voor Van Gerwen, maar Mighty Mike sneuvelt in kwartfinale Players Championship

Michael van Gerwen strandt in de kwartfinale in Dublin. (Foto: VI Images)

DUBLIN - Michael van Gerwen is er vrijdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finale van het Players Championships in Dublin. Toch had de dag ook een positief tintje voor Mighty Mike: in de derde ronde gooide hij de achttiende negendarter in zijn loopbaan.

Dat gebeurde in de partij tegen Kyle Anderson, die de nummer één van de wereld met 6-2 versloeg. Van Gerwen gooide zijn negendarter niet via de traditionele manier (twee keer 180 en 141), maar gooide eerst vijf keer triple 20, daarna triple 19 en liet vervolgens 144 over.

Niet langs Madars Razma

Na zijn zege op Anderson won Van Gerwen in de achtste finale met 6-5 van Gary Anderson. In de kwartfinale tegen de Let Madars Razma had Mighty Mike echter verrassend het nakijken: 6-5.

Diezelfde Razma bereikte zelfs de finale, waarin hij met 6-3 verloor van de Duitser Max Hopp.