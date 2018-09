Gedeputeerde Staten willen versneld onderzoek naar zwijnenpopulatie door Afrikaanse varkenspest

EINDHOVEN - De Gedeputeerde Staten hebben de Fauna Beheer Eenheid (FBE) gevraagd om versneld advies uit te brengen over het nut en de noodzaak van het aanpassen van het beheer van wilde zwijnen in Noord-Brabant. Dit gebeurde nadat er Afrikaanse Varkenspest is geconstateerd bij een aantal wilde zwijnen in Zuid-België. Het advies van de FBE wordt in de loop van oktober verwacht.

Vorige week maakte de gemeente Deurne zich al grote zorgen over de uitbraak van de besmettelijke ziekte nadat deze ontdekt werd bij vier varkens in België. Het doemscenario uit de jaren negentig, toen tienduizenden varkens preventief geruimd moesten worden, staat daar nog duidelijk op het netvlies. Deurne telt ongeveer vierhonderd agrarische bedrijven, waarvan de helft varkens houdt.

LEES OOK: Afrikaanse varkenspest: gemeente Deurne uit ernstige zorgen bij minister Schouten

Om een uitbraak van deze dodelijke ziekte in Brabant te voorkomen pleitte Deurne een week geleden al voor extra preventieve maatregelen. In een brief aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vraagt het gemeentebestuur om een ophokplicht voor scharrelvarkens en het sluiten van wildovergangen.

"De impact van een uitbraak treft niet alleen de varkenshouders", waarschuwt de gemeente Deurne. "Ook toeleveranciers en afnemers worden getroffen door een pestepidemie."