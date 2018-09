Grote politiecontrole op camping Linberg in Molenschot met helikopter levert weinig op

MOLENSCHOT - De Landelijke Politie en Mobiele Eenheid hebben vrijdagmiddag een grote controle gehouden op Camping Linberg aan de Molenschotsebaan in Molenschot. De buit was minimaal: één auto werd in beslag genomen.

Een politiehelikopter hield de camping van bovenaf in de gaten. Alle mensen die de camping op of af gingen werden gecontroleerd. Ook werden er auto's doorzocht.

"In het verleden hebben we gemerkt dat er op deze camping mensen zitten die nog bekeuringen open hebben staan of nog een straf uit moeten zitten", vertelt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid. "Wanneer we zo'n actie als deze doen, willen er nog wel eens mensen via de achterkant wegglippen. Vandaar dat we een helikopter hebben ingezet en met vijf busjes ter plaatse zijn."

De politie heeft het over een gewone controle. Bij de controle werden geen gezochte personen aangetroffen. Een auto werd in beslag genomen omdat de eigenaar nog boetes open had staan. Aan de actie deden zeker veertig agenten mee.