Liveblog Keuken Kampioen Divisie: dubbelslag FC Eindhoven doet Jong Ajax pijn

EINDHOVEN - Vrijdagavond komen vijf Brabantse clubs in actie tijdens de zevende speelronde van de Keuken Kampioen Divisie. In dit liveblog lees je de belangrijkste wapenfeiten uit de duels, die om acht uur zijn begonnen.

Ruststanden:

Almere City FC - RKC Waalwijk 1-0

RKC, dat voor het eerst dit seizoen op echt gras speelt, is gelijkwaardig aan Almere, maar het meeste gevaar komt van de thuisploeg. De nummer 9 van de ranglijst komt vlak vóór rust op voorsprong door Niek Vossebelt, die zijn vijfde goal van het seizoen maakt.

FC Den Bosch - Jong AZ 1-0

De thuisploeg komt op voorsprong: Rauno Sappinen schiet in de zevende minuut raak: 1-0. Hij profiteert van geknoei van doelman Jasper Schendelaar en tikt de bal in een leeg doel.









Helmond Sport - FC Volendam 0-1

Helmond Sport heeft in de openingsfase het meeste balbezit, maar doet daar tot nu toe nog weinig mee. Op slag van rust breken de bezoekers de ban na een fout in de defensie van de Helmonders: Enzo Stroo kan vrij opstomen en de 0-1 binnenschieten.

Jong Ajax - FC Eindhoven 0-2

Een dubbelslag voor FC Eindhoven, dat binnen drie minuten twee keer scoort. In de tiende minuut is het Alvin Daniels die voor 0-1 zorgt. Even later verdubbelt Collin Seedorf de marge: 0-2, na een voorzet met de hak (!) van Siebe van der Heyden. In de 22ste minuut krijgt Jong Ajax een strafschop, maar Kaj Sierhuis faalt vanaf elf meter: hij raakt de lat.

Telstar - TOP Oss 1-0

Rodny Lopes Cabral zet Telstar na 26 minuten op voorsprong met een diagonale schuiver vanaf rechts.





Statistieken en opstellingen:

• Helmond Sport en FC Den Bosch behoren tot het gezelschap van vijf clubs die nog zonder thuiszege zijn dit seizoen.

• FC Eindhoven en Helmond Sport zijn samen met FC Volendam en FC Dordrecht als enige clubs nog zonder overwinning in dit seizoen.

• FC Eindhoven bleef in zestien van zijn laatste 21 competitiewedstrijden zonder winst. In die reeks verloor de ploeg liefst veertien keer.

• TOP Oss is nog ongeslagen in drie wedstrijden buiten het eigen stadion (twee zeges, één gelijkspel).

• Helmond Sport won maar een van zijn laatste vijf thuisduels met FC Volendam (V4). Dat gebeurde op 14 oktober 2016 (2-0).

• De laatste elf onderlinge duels tussen Almere City FC en RKC waren goed voor liefst 46 doelpunten, een gemiddelde van 4,18 goals per duel.