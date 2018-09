Quadrijder vliegt uit de bocht in donker bos en wordt bewusteloos in sloot gevonden

Quadrijder vliegt in donker bos uit de bocht en wordt bewusteloos gevonden in sloot (Foto: Berry van Gaal)

HOOGE MIERDE - Een 25-jarige man is vrijdagavond bewusteloos gevonden in een sloot in Hooge Mierde. Hij reed op een quad door het donkere bos en vloog uit de bocht. De bestuurder raakte daarbij zwaargewond.

Volgens omstanders is de man zo'n 50 meter door de sloot heen gevlogen voordat hij tot stilstand kwam. Toen hij werd gevonden was hij bewusteloos.

Uithoek

Omdat Hoge Mierde ver van de verschillende centrales ligt, rukte de politie massaal uit omdat van te voren niet zeker was welke eenheid er het snelst zou zijn. Ook de brandweer en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

De trauma-arts is in de ambulance meegereden naar het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg.