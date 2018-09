10.000 kilometer door Europa op ligfiets, Ruud voltooit megatocht voor onderzoek naar Parkinson

ATHENE - In 80 dagen een rondje Europa fietsen om geld op te halen voor onderzoek naar Parkinson. Ruud Overes uit Eersel begon in juni aan zijn avontuur. Drie maanden later zit hij gezond en wel in Athene, het eindstation van zijn fietstocht.

Het zijn niet 80 maar 92 dagen geworden. Ruud heeft dus iets langer over de megatocht gedaan dan gepland. “Maar het zijn hele mooie dagen geweest, met schitterende natuur. Ik heb veel interessante mensen ontmoet en een aantal ambassadeurs gesproken”, vertelt hij enthousiast.

Geen spierpijn

Het rondje Europa –bijna 10.000 kilometer– legde hij af met zijn ligfiets. Ruud heeft Parkinson en de hersenaandoening brengt evenwichtsproblemen met zich mee. De ligfiets beviel en lichamelijk ondervond hij eigenlijk geen problemen. “Vooraf had ik geen idee hoe het zou gaan maar ik ben er wonderwel goed door gekomen. Het ging hartstikke goed, voel me fit.”

“Ik had niet eens spierpijn”, voegt hij er nog aan toe. “Dat komt door de ligfiets, daardoor belast je je rug niet. En dat is altijd goed.”

Zijn tocht bracht hem door België, Frankrijk, Spanje, Lissabon, Italië, Slovenië, Kroatië, Albanië en Griekenland. Ruud noemt Lissabon en Ljubljana de mooiste steden waar hij is geweest. “Met hele vriendelijke mensen die heel open en positief zijn.”

Doel

Het doel van de reis was om mensen bewust te maken van Parkinson en om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte. Tijdens de trip sprak Ruud met verschillende mensen over de aandoening. Die ontmoetingen hebben hem geïnspireerd. Zodra Ruud volgende week terug is in Nederland, gaat zijn werk door.

“Ik ga lezingen geven en er is me gevraagd of ik een boek wil schrijven. Daar ga ik over nadenken.” Er ligt ook al een idee voor een nieuwe fietstocht die onder meer door Duitsland en Polen loopt. “Maar eerst maar eens kijken of dat haalbaar is”, besluit Ruud zijn verhaal.