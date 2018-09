Ruzie loopt uit de hand in supermarkt in Eindhoven, klant trekt mes

De ruzie ontstond in een supermarkt in Eindhoven. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

EINDHOVEN - Bij een uit de hand gelopen ruzie in een supermarkt in Eindhoven heeft een man vrijdagavond een mes getrokken. Een andere man liep een snee in zijn gezicht op.

De ruzie ontstond in supermarkt Orient Huis op de Nieuwe Fellenoord.

Ruzie

Volgens de eigenaar was er ruzie tussen een winkelmedewerker en een klant. De klant trok een mes, de werknemer raakte hierdoor gewond.

Het slachtoffer is ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken. Er zijn twee mannen aangehouden.