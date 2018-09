FC Den Bosch speelt belabberde eerste helft, maar wint wel: 'Voetbal blijft raar spelletje'

DEN BOSCH - Goed was het zeker niet, maar FC Den Bosch behaalde tegen Jong AZ (3-0) wel zijn derde overwinning van het seizoen. Dat was nodig ook, want de Bosschenaren waren aardig afgezakt naar de onderkant van de Keuken Kampioen Divisie. En dat terwijl de verwachtingen vooraf zo hooggespannen waren. “Het komt goed. Wij halen dit seizoen play-offs.”

Voetbal blijft een raar spel, zei ook trainer Wil Boessen na afloop. De afgelopen wedstrijden legde Den Bosch goed verzorgd voetbal op de mat, maar verloor het steeds. Tegen Jong AZ werd er in de eerste helft belabberd gespeeld.

Harde woorden

“Of het komt of wij de derde wedstrijd in een week spelen, of omdat wij nog niet op elkaar ingespeeld zijn; ik weet het ook niet. Er zijn in de rust wel een paar harde woorden gevallen. Dat heeft effect gehad want de tweede helft was een stuk beter”, zo was Boessen na afloop duidelijk.





Potentie

Door de overwinning stijgen de Bosschenaren naar de elfde plek in de Keuken Kampioen Divisie. Ondanks de komst van geldschieter Kakhi Jordania en de hoge verwachtingen, vallen de resultaten flink tegen.

“De spelers moeten nog flink aan elkaar wennen”, aldus Boessen. “Bovendien hebben wij echt wel wat kwaliteit verloren met spelers als Niek Vossebelt, Muhammed Mert en Kees Heemskerk.” Toch wil Boessen zich niet daarachter verschuilen. “Qua potentie is deze spelersgroep beter dan vorig seizoen.”









Play-offs

Ook invaller Imrane Oulad Omar, die de eindstand met een fraaie treffer op 3-0 bracht, gelooft in de huidige spelersgroep. “We hebben echt goede spelers. Het spel is ook prima, alleen de resultaten moeten nog komen”, zegt de optimistische Omar, die afgelopen zomer overkwam van AS Trencin. Hij ziet het dit seizoen nog wel goedkomen met zijn ploeg. “Wij halen minimaal de play-offs. Of ik ergens om wil wedden? Een flesje wijn is prima.”